Latina, raid notturno al market MD: le videoriprese incastrano il ladro

Latina – La Polizia di Latina, al termine di una tempestiva attività investigativa, ha individuato l’autore dell’effrazione ai danni del supermercato MD di Viale Le Corbusier, un 49enne italiano.

I poliziotti della Squadra Volante, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, hanno visionato le immagini registrate dal sistema di sorveglianza del supermercato che aveva ripreso l’incursione notturna, rilevando diversi elementi utili all’identificazione dell’autore del furto.

È stata quindi effettuata una perquisizione presso l’abitazione della persona ritenuta responsabile, all’esito della quale è stato rinvenuto un monopattino elettrico, del valore di circa 250 euro, rubato dal supermercato MD, nonché ulteriori indizi probatori circa la sua piena responsabilità.

Come da intese con il Pubblico Ministero, il monopattino sarà restituito al responsabile del punto vendita, mentre il 49enne è stato denunciato in stato di libertà in ordine al delitto di furto aggravato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio

