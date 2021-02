Roma, Cucunato: “Archiviare subito l’esperienza Raggi sul IX Municipio”

Roma – “Serve subito archiviare l’esperienza fallimentare della Giunta Raggi su Roma e in tutti qui Municipi governati dal Movimento 5 Stelle. Dev’essere questo un dei primi obiettivi del programma elettorale congiunto del centrodestra per le imminenti elezioni amministrative di Roma”. Così, in una nota, Piero Cucunato, capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio.

“Tra il 6 e il 7 febbraio saranno oltre 50 i gazebo presenti su su tutto il territorio capitolino, ossia luoghi d’incontro e confronto dove scrivere le linee programmatiche con i cittadini, oltre che progettare il futuro della nostra città e dei nostri Municipi – spiega Cucunato -. Dopo una gestione scandalosa della cosa pubblica da parte dei pentastellati, i romani hanno la necessità di trovarsi nelle mani di una classe dirigente preparata e che sappia riportare la città ai fasti del passato”.

“Mai più il record di slogan elettorali, rimpasti di giunta, sprechi o giochi di poltrone. Oggi serve una visione ampia per Roma, ma soprattutto un programma di rilancio per la città che parta dal decoro delle strade e del verde, da una mobilità che favorisca lo sviluppo economico e sociale, il turismo, da un decentramento dei servizi nei Municipi che semplifichi e renda efficienti tali attività primarie alla fruizione dei cittadini”.

“Dobbiamo ridare a Roma la sua identità di capitale europea, epicentro dell’efficienza amministrativa, città da scegliere per investire e vivere per qualità della vita e dei servizi. Per questo motivo la Lega sarà oggi e domani per le strade di Roma, tra i cittadini dei 15 Municipi che compongono la Capitale: un momento per raccogliere proposte e idee, così da scrivere insieme ai cittadini il nostro programma elettorale in vista delle elezioni capitoline. Aspetto i cittadini ai gazebo nel IX Municipio, che si svolgeranno presso via di Mezzocammino e all’Eur su viale America”, conclude Cucunato.

