Super Bowl 2021, all’intervallo lo show di The Weeknd e Miley Cyrus

Washington – Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio (ore 00.30 italiane) andrà in scena l’attesissimo Super Bowl 2021. Saranno oltre 100 milioni gli spettatori incollati allo schermo per uno degli eventi sportivi più famosi in tutto il mondo, la finale Nfl, il campionato statunitense di football americano, che promette grandissimo spettacolo in campo e fuori. Non ci sarà soltanto la partita tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs, al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida con i Buccaneers che quindi giocheranno la finale in casa, ma anche un contorno musicale da godersi con grande attenzione.

L’Half Time Show, ovvero lo spettacolo di metà partita (durante l’intervallo dell’incontro), sarà tenuto da The Weeknd. Il celebre artista canadese classe 1990 offrirà uno spettacolo infarcito di alcune hit tra cui il brano virale “Blinding Lights”. Oltre a The Weeknd, l’altra cantante attesa sul palco del Super Bowl è Miley Cyrus. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar che porterà all’Halfitme Show il suo TikTok Tailgate, il suo nuovo spettacolo musicale. Sarà uno show pre-partita aperto a 7500 persone vaccinate.

Mentre a cantare l’Inno Nazionale, prima dell’inizio della partita, sarà la coppia composta da Eric Church e Jazmine Sullivan. L’artista country e la cantante R&B avranno l’onore di interpretare The Star-Spangled Banner. H.E.R., ovvero il nome d’arte di Gabriella Wilson, intonerà America the beautiful. Al momento i prezzi dei biglietti per la partita sono fuori dalla portata di molti tifosi. Secondo Sportingnews, pochi giorni prima della finale i biglietti che includono i pacchetti più esclusivi possono arrivare a 461 mila dollari. Mentre i più economici, attorno ai 6 mila dollari. Lo stadio è aperto a un pubblico limitato a 22 mila spettatori. (fonte Adnkronos)