Una donna parteciperà con diritto di voto al prossimo Sinodo dei Vescovi

Città del Vaticano – Una donna parteciperà con diritto di voto al prossimo Sinodo incentrato sulla Chiesa sinodale. Si tratta della suora francese Nathalie Becquart, nominata oggi da Papa Francesco sottosegretario del Sinodo dei vescovi assieme a padre Luis Marìn de San Martìn, finora Assistente Generale dell’Ordine di S. Agostino, elevato in pari tempo alla Sede titolare di Suliana.

Suor Nathalie Becquart, già Direttrice del Servizio Nazionale per l’Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza dei Vescovi di Francia va ad occupare così un posto di particolare importanza, che indica l’attenzione all’elemento femminile nella Chiesa di Bergoglio.

Intervistato dai media vaticani, segretario generale del Sinodo dei vescovi, cardinale Mario Grech, ha evidenziato che “negli ultimi Sinodi, numerosi padri sinodali hanno sottolineato la necessità che la Chiesa intera rifletta sul posto e sui ruoli delle donne al suo interno. Anche Papa Francesco ha, più volte, sottolineato l’importanza che le donne siano maggiormente coinvolte nei processi di discernimento e di decisione ecclesiali; e già negli ultimi Sinodi il numero di donne partecipanti come esperte o uditrici è aumentato”.

“Con la nomina di suor Nathalie Becquart e la sua possibilità di partecipare con diritto di voto una porta è stata aperta, vedremo poi quali altri passi potranno essere compiuti in futuro”, ha aggiunto il prelato.

Suor Nathalie Becquart è nata nel 1969 a Fontainebleau in Francia, si è diplomata all’Ècole des hautes ètudes commerciales de Paris (HEC Paris), ha studiato filosofia e teologia al Centre Sèvres – Facultès jèsuites de Paris, sociologia all’Ècole des hautes ètudes en sciences sociales (EHESS) della stessa città e si è specializzata in Ecclesiologia con ricerca sulla sinodalità al Boston College School of Theology and Ministry (Stati Uniti d’America). Nell’agosto del 1995 è entrata nell’Istituito La Xavière, Missionnaires du Christ Jèsus.

Nel 2005 ha emesso i voti perpetui. Ha ricoperto diversi incarichi nell’ambito del Marketing e nella formazione dei giovani, quale direttore spirituale della Rete della Gioventù Ignaziana in Francia, coordinatore nazionale del programma di scoutismo per i giovani delle zone urbane povere e multiculturali e, dal 2012 al 2018, direttore del Servizio Nazionale per l’Evangelizzazione dei Giovani e per le Vocazioni (SNEJV) presso la Conferenza Episcopale Francese.

Attiva sin dal 2016 nella preparazione del Sinodo sui giovani in Vaticano come Coordinatore generale del pre-sinodo e poi come Uditore. Nel maggio 2019 è stata nominata Consultore della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi da Papa Francesco. Monsignor Luis Marìn de San Martìn, O.S.A., è nato il 21 agosto 1961 a Madrid in Spagna. Ha emesso i primi voti nell’Ordine di S. Agostino il 5 settembre 1982 ed i voti solenni il 1 novembre 1985. È stato ordinato sacerdote il 4 giugno 1988. Ha conseguito presso la Universidad Pontificia Comillas di Madrid il Dottorato in Sacra Teologia.

Ha svolto diversi incarichi tra i quali: Formatore del Seminario Mayor Tagaste, Los Negrales (1996-1999), Consigliere Provinciale (1999-2002), Priore del Monasterio de Santa Marìa de La Vid (2002-2008); Professore di Teologia nei Centri Agostiniani a Los Negrales, a San Lorenzo de El Escorial e a Valladolid; dal 2004 è Docente Invitato presso la Facultad de Teologìa del Norte de Espana a Burgos. È Archivista Generale dell’Ordine, Assistente generale degli Agostiniani e Presidente dell’Institutum Spiritualitatis Augustinianae. (fonte Agi)

Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano