A marzo la Lettera Apostolica di Papa Francesco dedicata a Dante Alighieri

Città del Vaticano – Papa Francesco sta preparando una Lettera Apostolica dedicata a Dante Alighieri, da pubblicare probabilmente il 25 marzo, giorno in cui il Sommo Poeta iniziò a scrivere la Divina Commedia. A confermarlo al ‘Giornale’ è il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura e presidente del comitato vaticano per le celebrazioni su Dante.

“Sarà una Lettera Apostolica, sarebbe bello e proporrò al Papa che esca il 25 marzo – riferisce Ravasi – Abbiamo istituito un comitato scientifico organizzativo, per approfondire la figura e l’opera dei Dante nella sua dimensione religiosa e cristiana. I riferimenti dei Pontefici sul grande poeta non sono pochi“.

Ma “la Lettera Apostolica di Papa Francesco, in occasione del settimo centenario della morte di Dante, sarà una riflessione sul messaggio attuale del poeta. Il Papa certamente si muoverà partendo dall’evocazione dei testi dei Pontefici precedenti, soprattutto Paolo VI; poi svilupperà la figura di Dante e la sua storia come emblema per la condizione umana e sulla ricchezza teologica e morale del poema”.

Quanto alle iniziative del Vaticano per celebrare Dante Alighieri, il cardinale Ravasi ne segnala due. “La prima è una sorta di viaggio, che dall’Inferno risale verso il Paradiso. Stiamo studiando un momento di riflessione sulla Divina Commedia, probabilmente a giugno, nelle catacombe. È un po’ come scendere negli inferi. Scrittori e attori, credenti e non credenti, rileggono e interpretano la ‘Divina Commedia’ proponendo un’attualizzazione, anche in chiave provocatoria, di personaggi e di passi dell’opera, scelti personalmente”.

Spiega il cardinale Ravasi: “Sarà una sorta di visita guidata con percorso a tappe all’interno delle Catacombe, che simuli l’inferno dantesco. A ogni stazione un attore reciterà un breve monologo: pensiamo a Carlo Verdone, Sergio Rubini, Margherita Buy, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, che leggeranno alcuni brani, ma soprattutto faranno una riflessione su alcuni punti: come sarebbero oggi l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso? Se Dante fosse vissuto ai nostri giorni, quali sarebbero i nuovi peccati capitali? Poi, l’amore nella ‘Divina Commedia’: amore carnale e divino. Al termine, sarà proiettato un film sull’Inferno ritrovato nella Filmoteca Vaticana”. (fonte Adnkronos)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano