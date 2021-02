Cade in casa, paura per un’anziana di Ladispoli: salvata dai Vigili del fuoco

Ladispoli – Ieri, sabato 6 febbraio i Vigili del fuoco di Cerveteri hanno soccorso un’anziana signora era caduta in casa al quarto piano di una palazzina di Ladispoli in via Taranto al civico 2.

I Vigili del fuoco, appena allertati, hanno subito raggiunto l’abitazione della donna e constatato che la porta dell’appartamento era chiusa a chiave e perciò hanno deciso di entrare da una finestra calandosi dal piano superiore utilizzando la scala a ganci in dotazione.

Grazie a questa tecnica di salvataggio e alle numerose ore di addestramento, i Vvf della 26A si sono introdotti in casa molto velocemente e hanno affidato alle cure del 118 l’anziana signora.

