Il Papa: “Preoccupato dall’inverno demografico, è in pericolo il futuro dell’Italia”

Città del Vaticano – Nel giorno in cui la Chiesa italiana celebra la Giornata per la Vita, istituita nel 1978 quando in Italia divampava il dibattito sull’aborto, Papa Francesco si dice “preoccupato” per “l’inverno demografico italiano. In Italia le nascite sono calate e il futuro è in pericolo. Prendiamo questa preoccupazione e cerchiamo di fare in modo che questo inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine”, dice Bergoglio al termine dell’Angelus.

In Italia, infatti, secondo gli ultimi dati disponibili sul sito dell’Istat, continuano a diminuire i nati: nel 2019 sono 420.084, quasi 20 mila in meno rispetto all’anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008. Secondo l’Istituto di Statistica, a diminuire sono soprattutto i nati da genitori entrambi italiani: 327.724 nel 2019, oltre 152 mila in meno rispetto al 2008. Non solo, il numero medio di figli per donna continua a scendere: 1,27 per il complesso delle donne residenti (1,29 nel 2018 e 1,46 nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità).

Il Pontefice si unisce poi ai vescovi della Cei “nel ricordare che la libertà è il grande dono che Dio ci ha dato per ricercare e raggiungere il bene proprio e degli altri, a partire dal bene primario della vita. La nostra società va aiutata a guarire da tutti gli attentati alla vita, perché sia tutelata in ogni sua fase”.

Sul tema della vita e dei ragazzi da difendere il Santo Padre si è soffermato anche nel ricordare i migranti ed in particolare i bambini ed i ragazzi che, totalmente soli, rischiano tutto per cercare di entrare in Europa. “Lancio un appello in favore dei giovani migranti non accompagnati”, aggiunge il Papa mentre su piazza San Pietro continua a scendere copiosa la pioggia, “sono tanti: decine e decine di bambini e ragazzi soli, esposti a molti pericoli“. In questi giorni, ha aggiunto, “mi è stato segnalato il caso di quelli che seguono la rotta balcanica”, ma “ve ne sono in tutte le rotte”. Quindi ha chiesto a chi era presente in piazza una preghiera “affinché non manchino loro le cure e canali privilegiati” per essere ricevuti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano