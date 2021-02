Immobile stende il Cagliari e la Lazio aggancia la Roma al quarto posto

Roma – All’Olimpico, la Lazio riesce ad avere la meglio con fatica sul Cagliari. I biancocelesti, dopo aver sbattuto contro il muro eretto da Godin e compagni per tutta la prima frazione di gioco, nella ripresa riescono a scardinare la retroguardia rossoblu grazie al solito gol del capitano Ciro Immobile.

I sardi, nonostante una prova generosa ed attenta in fase difensiva, non riescono a portare a casa punti utili in chiave salvezza e prolungano la serie di partite senza vittoria in campionato.

Grazie a questo risultato, la Lazio aggancia la Roma al quarto posto in classifica mentre il Cagliari rimane al terzultimo posto, distanziato di un punto dal Torino che lo precede in graduatoria. (fonte Ansa, foto Twitter @OfficialSSLazio)