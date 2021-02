Latina, auto distrutta da un incendio in via Litoranea

Latina – Ieri pomeriggio il personale dei dei Vigili del fuoco del Comando di Latina, è intervenuto in via Litoranea dopo aver ricevuto la segnalazione di un incendio.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco si sono trovati di fronte a un’auto avvolta dalle fiamme parcheggiata a bordo strada.

Subito i soccorritori hanno iniziato le attività di spegnimento.

Al termine dell’intervento come di consueto i Vigili del fuoco hanno svolto un sopralluogo utile a stabilire le cause dell’incendio. Accertamenti che hanno fatto propendere per un evento accidentale.

Non risultano persone coinvolte.

