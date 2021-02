Le gemelle Kessler e il vaccino anti-covid: “Aspettiamo, siamo troppo giovani”

Roma – “Ci siamo prenotate, ma non siamo ancora state vaccinate. Aspettiamo comunicazioni, siamo troppo giovani…“. Alice e Ellen Kessler, 84 anni, attendono il vaccino in Germania. “Qui c’è il lockdown, è ancora tutto chiuso. E’ molto noioso“, dicono da Monaco di Baviera, in collegamento con Domenica In. “Dopo il 15 febbraio decideranno se riaprire alcune cose, non si sa. Potrebbe essere necessario andare avanti così fino a Pasqua. Sono aperti sono i negozi di alimentari. Noi viviamo un po’ fuori città, viviamo protette. Non siamo in mezzo alla folla“, aggiungono. (fonte Adnkronos)