L’Italia conquista la team sprint: De Fabiani e Pellegrino insieme sul podio

Ulricehamn – L’Italia primeggia nel mondo. Dopo il successo di Sinner dall’altra parte del mondo questa notte nell’Atp250 di Melbourne (leggi qui), i colori azzurri, aspettando il Mondiale di sci che parte ufficialmente domani mattina a Cortina, festeggia nello sci di fondo.

Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino hanno vinto nella team sprint di Ulricehamn. Si tratta del secondo podio stagionale in cui la coppia conquista un successo importante per la Nazionale di sci di fondo in Coppa del Mondo. Erano tre anni che l’Italia non conquistava la team sprint maschile, l’ultima volta era accaduto con lo stesso Pellegrino, ma insieme a Noeckler.

Sempre in testa i due azzurri in una gara di grande carattere e impegno sulla neve. Dietro di loro la Svizzera e poi la Norvegia. L’Italia taglia il traguardo in 18:29.0. Il primo a piombare all’arrivo è stato Francesco De Fabiani e a seguirlo un velocissimo Federico Pellegrino. Felicissimi sul podio.

(Il Faro online)