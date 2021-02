Malara: “Pesanti dubbi sull’antenna di via Nogara, ad Ostia Antica”

Ostia – “Nel corso della Commissione Controllo e Garanzia del X Municipio abbiamo affrontato due tematiche molto delicate relative al quadrante di Ostia Antica. Rispettoalla mancata attuazione della Centralità urbana, è emerso che tutti gli atti sono stati trasmessi al Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale addirittura nel 2014: da allora, nessuno ha più chiesto delucidazioni in merito!”. Lo dichiara in una nota il consigliere Pietro Malara, presidente Commissione Controllo e Garanzia del X Municipio

“Sarà cura della Commissione approfondire la questione, anche perché i cittadini vogliono la valorizzazione del quartiere, che non può limitarsi a un parcheggio per pullman turistici e a un eco-mostro attualmente all’attenzione delle autorità preposte.

Il secondo punto in discussione, forse ancora più sentito, riguarda l’antenna in allestimento in via Nogara: i residenti hanno avuto la sorpresa dell’inizio lavori per l’installazione di un vero e proprio traliccio a ridosso delle proprie abitazioni. Hanno preteso chiarimenti, avanzando richiesta di accesso agli atti, senza che l’Amministrazione rispondesse per diverse settimane.

Per una strana coincidenza, la risposta è arrivata la sera prima della seduta di Commissione: probabilmente, come accaduto altre volte, la convocazione ha fatto scattare qualche campanello d’allarme. Campanelli che hanno continuato a suonare sempre più forte, visto che è emerso chiaramente come già a giugno il Dipartimento avesse invitato il Municipio a pubblicizzare la richiesta di installazione e ad effettuare i sopralluoghi per accertare l’idoneità del sito, indicando eventualmente un’area alternativa. Tutto questo, però, il Municipio non lo avrebbe fatto!

Saranno i documenti a darne conferma: se dovesse emergere una condotta omissiva o altre mancanze, procederemo con la segnalazione alle autorità competenti. Garantire la legalità e la trasparenza è compito della Commissione; mentre, lo ricordo a tutti, la tutela dei cittadini e della loro salute è un dovere di tutti gli amministratori.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio