Parcheggi a pagamento a Sabaudia: come richiedere sconti e abbonamenti

Sabaudia – È attiva la procedura telematica per richiedere l’abbonamento per i parcheggi a pagamento sul territorio comunale di Sabaudia, che entreranno ufficialmente in vigore dal prossimo 1 aprile fino al 30 settembre 2021.

Per ottenere il tagliando per la sosta occorre semplicemente inviare una mail all’indirizzo sabaudia@sispark.it o alla Pec sis.sabaudia@pec.it allegando la documentazione debitamente compilata e il bollettino che attesti l’avvenuto versamento. I moduli sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Sabaudia – Sezione per i Cittadini/ Parcheggi a pagamento 2021.

La ditta S.I.S. (Segnaletica Industriale Stradale) – gestore del servizio per conto del Comune – si occuperà poi di trasmettere formale comunicazione (mail e Pec) con la quale avvertirà il cittadino dell’avvenuta predisposizione dell’abbonamento e le modalità per il ritiro del tagliando presso gli uffici siti in Via Carlo Alberto 95 (Centro Saudia).

Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19 è preferibile procedere con la richiesta online dell’abbonamento, ma per chi fosse realmente impossibilitato resta la possibilità di recarsi presso gli sportelli, che saranno aperti dal 1 marzo 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.30, dal lunedì al sabato. Si precisa, altresì, che è obbligatorio esporre il tagliando relativo all’abbonamento all’interno della vettura in maniera visibile.

Anche per il 2021 la Giunta comunale ha deliberato di mantenere invariate rispetto agli anni precedenti le tariffe sia per gli abbonamenti che per i ticket.

Zona di riferimento

Le zone A e B individuate negli abbonamenti corrispondono a:

Zona A – Lungomare Pontino e adiacenze, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, valida sia la sosta oraria che gli abbonamenti senza limite di orario: Strada Lungomare dalla strada di accesso Via della Lavorazione zona Bufalara Km. 20+900 al Km.36+280 Torre Paola; Area antistante la caserma Piave (Marina Militare); Via Principe di Piemonte dal Ponte Giovanni XXIII fino all’incrocio con via Conte Rosso; area a parcheggio su Via Caporal A. Tortini prospiciente l’ingresso della Caserma CO.MA.CA. (con validità solo nei giorni di sabato, domenica e festivi).

Zona B – Centro Urbano, dalle ore 07:00 alle ore 24:00: Piazza Mafalda di Savoia (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti senza limite di orario); Area ex Brigantino (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti senza limite di orario); Piazza Circe (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta); Corso Vittorio Emanuele II (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta); Via Duca della Vittoria (zona15), (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta); Corso Vittorio Emanuele III (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta); Via Carlo Alberto (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta); Piazza Oberdan (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta).

La tariffa resta invariata a 1 euro l’ora per la sosta delle autovetture nel centro urbano e sul lungomare, sia nei giorni feriali che in quelli festivi; 50 centesimi per la mezz’ora. Il biglietto per la sosta dei camper è di 1,50 euro l’ora. Il ticket giornaliero per il lungomare, invece, è di euro 8, con possibilità di acquisto di un biglietto settimanale per non residenti al costo di 35 euro.

Modalità di abbonamento

Anche per l’anno 2021 sono previste diverse modalità di abbonamento:

1) Abbonamento annuo per una targa per residenti nel Comune di Sabaudia. EURO 50.

2) Abbonamento annuo per residenti nel Comune di Sabaudia per una targa che certificano e/o documentano l’avvenuto pagamento personale o quale componente di nucleo familiare della T.A.R.I. dell’anno precedente ed annualità pregresse rispetto all’anno di richiesta dell’abbonamento. EURO 30.

3) Abbonamento annuo per una targa per non residenti ma iscritto a ruolo T.A.R.I. EURO 150.

4) Abbonamento annuo per una targa per i cittadini non residenti ma iscritti al ruolo T.A.R.I. del Comune di Sabaudia che certificano e/o documentano l’avvenuto pagamento personale o quale componente di nucleo familiare della T.A.R.I. dell’anno precedente ed annualità pregresse rispetto all’anno di richiesta dell’abbonamento. EURO 90.

5) Abbonamenti mensili per i non residenti per ogni targa. EURO 90.

6) Abbonamento quindicinale non residenti per ogni targa. EURO 65.

7) Abbonamento annuo altri Enti pubblici e/o Forze Armate e/o associazioni di categoria. EURO 50.

8) Abbonamento annuo per lavoratori occupati in attività con sede in prossimità delle zone A e B del Comune di Sabaudia, solo per la zona di lavoro, dietro presentazione di idonea documentazione del rapporto d’impiego. EURO 50.

Auto elettriche

È prevista, in via sperimentale per il 2021, la sosta gratuita sulle strisce blu di entrambe le zone ai veicoli ad esclusiva propulsione elettrica (non per le autovetture a propulsione ibrida) dotati di specifico contrassegno esposto in modo visibile da rilasciarsi a cura della ditta affidataria del servizio. L’ottenimento del contrassegno avverrà a fronte del versamento di 10 euro (somma a copertura del costo della pratica che andrà alla SIS).

