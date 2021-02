“Seven Days contro il Bullismo e il Cyberbullismo”, al via il ciclo di incontri online

Infanzia e Adolescenza – Al via il ciclo di incontri “Seven Days contro il Bullismo e Cyberbullismo” in video conferenza promosso dall’Associazione GS Flames Gold. Un percorso che vede la partecipazione di scuole, famiglie, Istituzioni, associazioni e professionisti, insieme per confrontarsi sul disagio giovanile, nonché sulla prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Una riflessione di grande attualità soprattutto in questo periodo di pandemia in cui è aumentato l’utilizzo dei canali telematici e che richiede un’azione congiunta tra scuola-famiglia-istituzioni, per prevenire ed essere di sostegno ai giovani.

“I dati allarmanti forniti dall’Eures, a fine 2019 – dichiara il segretario generale di GS Flames Gold, dott. Carmelo Mandalari, – dimostrano che il fenomeno del bullismo e cyberbullismo interessano 9 giovani su 10. Su un campione di 1.022 studenti delle scuole secondarie superiori di Roma: il 66,9% dei giovani è stato almeno una volta vittima di bullismo; l’81,3% è stato spettatore; la scuola il principale luogo dove si sviluppano episodi di violenza (il 57,3% delle vittime afferma infatti di aver subito tali atti all’interno della classe ed il 34,9% all’interno degli istituti)”.

“Per tal motivo – prosegue il dott. Mandalari – si deve pensare a riformulare la mentalità dei giovani, che, complici un uso scorretto dei social network e il degrado morale degli ultimi anni, rischiano di isolarsi o sviluppare dinamiche aggressive, compromettendo un’appropriata socializzazione. Propedeutico a ogni tipo di attività didattica potrebbe essere un questionario da somministrare ogni anno agli adolescenti per monitorare eventuali segnali di disagio. Il ruolo della scuola e della famiglia al fine di contrastare una simile piaga è più che mai fondamentale”.

Tutti gli appuntamenti

Lunedì 8 febbraio 2021, dalle ore 10:15, si svolgerà il primo incontro dal titolo “Come gestire la Rete: web reputation e comportamenti online“, presso l’Istituto Carlo e Nello Rosselli di Aprilia (Lt).

A seguire, martedì 9 febbraio 2021, ore 10:30, convegno: “Prevenire il bullismo attraverso lo sport“; presso l ‘IIS Edoardo Amaldi, Roma.

Martedì 09 febbraio 2021, ore 17:00, convegno: L.R. Lazio – 4 Marzo 2016 nr. 2 – Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo – Riflessioni e Modifiche, presso CREG – Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma

Mercoledì 10 febbraio 2021, ore 10:30, convegno: “Bullismo e Cyberbullismo un’emergenza educativa, vittime e conseguenze penali”, presso l’IC Karol Wojtyla, Roma.

Giovedì 11 febbraio 2021, ore 10:30, convegno: “Lo Sport, antidoto a bullismo cyberbullismo”. LS Anco Marzio, Roma.

L’iniziativa prevede anche attività in presenza di promozione sportiva e scolastica svolta nell’ambito della Campagna “Facciamo meta contro il bullismo e cyberbullismo”:

Giovedì 11 febbraio, ore 16:30, presso Campo dell’ASD Rugby X Roma, Centro Sportivo Aldobrandini, via dei Romagnoli 656 – Roma;

Venerdì 12 febbraio, ore 17:00, presso Campo dell’ASD Appia Rugby, Campo degli Acquedotti, viale Appio Claudio 113 – Roma;

Sabato 13 febbraio, ore 10:00, presso Campo A. Fuso – Ciampino Rugby Club, via Cagliari 9 – Ciampino (Rm)

Sabato 13 febbraio, ore 15:00, presso Centro Sportivo Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, Largo Giulio Onesti, 1 – Roma.

L’evento “Seven Days contro il bullismo e cyberbullismo” è promosso dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Corecom Lazio, Creg–Università degli Studi di Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, Municipi di Roma Capitale, Federazione Italiana e Comitato Regionale Lazio Rugby… Media Partner Lazio Sociale- Europa Sociale.

Per informazioni: presidenza.flamesgold@outlook.it; cell. 3714762878

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Infanzia e Adolescenza