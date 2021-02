A Nettuno tamponi rapidi per le fasce bisognose della popolazione

Nettuno – Si è riunita giovedì scorso l’unità di crisi del Comune di Nettuno che sta affrontando l’emergenza Coranavirus, dopo che erano stati consegnati 5600 tamponi rapidi messi a disposizione gratuitamente, dopo la richiesta inoltrata dalla stessa unità di crisi, dal Commissario all’Emergenza Domenico Arcuri.

Il team di lavoro, di cui fa parte l’Assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce, la dirigente comunale Margherita Camarda, il Segretario Comunale Noemi Spagna Musso, l’Ispettore superiore scelto e Responsabili della Protezione Civile Marina Barattoni, il Consigliere comunale e medico Waldemaro Marchiafava e i delegati degli Uffici Servizi Sociali e Ambiente, hanno individuato le priorità da seguire per individuare i beneficiari che verranno selezionati tra le categorie più bisognose della popolazione, in particolare anziani con Isee basso, disabili e relative famiglie conviventi, il tutto in linea con il DGR della Regione Lazio del marzo 2020 in cui si individuavano alcuni criteri per le azioni di sostegno alla popolazione in relazione all’emergenza covid.

