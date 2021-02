Contro il cyberbullismo, Filippo Tortu: “Porre rimedio e attenzione. Tutti insieme”

Quattro adolescenti su dieci. Troppi. Ma anche uno solo lo sarebbe. In Italia sono migliaia i ragazzi e le ragazze vittime di bullismo e cyberbullismo. Nella Giornata Nazionale di ieri, dedicata al delicato e sociale argomento degli anni 2000, è intervenuto anche il primatista italiano dei 100 metri piani Filippo Tortu.

L’atleta delle Fiamme Gialle e settimo velocista al mondo, ai Mondiali di Doha, ha lanciato un accorato appello ai giovani, tramite la sua pagina ufficiale Instagram: “E’ una questione che mi sta veramente a cuore, sentiamo spesso storie che finiscono nel peggiore dei modi”.

Lo Studio Social Warning lo rivela chiaramente. E in allarme. Oltre l’85% dei giovani è sui social tutti i giorni. Una marea di potenziali bulli e potenziali vittime. Facebook, Instagram, Tik Tok ora. Ecco perché è importante educare e accogliere le testimonianze di chi è vittima: “E’ importante per la nostra generazione fare molta attenzione – prosegue Tortu – non si capisce quanto si può far male a una persona dietro allo schermo di un telefono, un tablet o di un computer. E’ una questione difficile, sulla quale tutti dobbiamo porre attenzione e rimedio e anche tu – dice Filippo rivolgendosi direttamente ai ragazzi – mi raccomando tutti insieme, contro il cyberbullismo”. Incoraggia l’azzurro.

(Il Faro online)