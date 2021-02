Covid-19, allo Spallanzani al via la campagna di vaccinazione per gli over 80

Roma – E’ cominciata ufficialmente oggi, 8 febbraio 2021, la campagna di vaccinazione per gli over 80, presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. Il via alla somministrazione dei vaccini, è stato dato alle ore 9:30, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

L’avvio delle prenotazioni online (leggi qui), a partire dal 1 febbraio 2021, sul sito della Regione appositamente dedicato SaluteLazio.it, ha avuto un riscontro molto positivo, al punto di arrivare ad un numero di 16.986 prenotazioni effettuate, sia tramite Call Center, che Web.

La Regione Lazio ricorda anche la possibilità di vaccinazione a domicilio, rivolta alle persone over 8o non autosufficienti.

Questo è il link del sito che opera h24: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Questo è il numero per l’assistenza alla prenotazione o eventuali disdette 06 164161841. Attivo dal lunedì al venerdì con orario 7:30 – 19:30, sabato con orario 7:30 – 13:00.

Numero Verde 800 118 800 per le persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza. Attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20. Tramite questo servizio sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione a domicilio all’Asl competente.

(Il Faro online)