Dal Recovery Plan i fondi per mettere in sicurezza Rio Pontone tra Formia e Gaeta

Si è appena conclusa la videoconferenza convocata dal Prefetto di Latina Maurizio Falco per valutare le iniziative da intraprendere per la risoluzione della problematica di Rio Pontone, a confine tra Formia, Gaeta e Itri.

Ancora una volta è emersa quell’unità d’intenti che ha da sempre contraddistinto le Amministrazioni comunali di Gaeta, Itri e Formia nel promuovere ogni iniziativa finalizzata ad intervenire per mitigare e risolvere il rischio dell’esondazione del torrente Pontone.

“Un’azione sinergica – ha detto il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano – resa ancora più forte dalla vicinanza non solo istituzionale del Prefetto Falco, che ringraziamo per l’attenzione, per l’attaccamento al territorio e per il ruolo di mediatore amministrativo e sollecitatore di processi.

Attraverso la governance del territorio, infatti – ha continuato il primo cittadino -, abbiamo ottenuto garanzie da parte dell’ingegnere Antonio Battaglino della Direzione Regionale Risorse Idriche, dell’inserimento di 10milioni di euro nel Recovery Plan regionale per interventi strutturali sul Rio di Itri e sul Torrente Pontone.

Dobbiamo però effettuare a breve un intervento di messa in sicurezza al fine di arginare, per il momento, eventuali situazioni di pericolo. Ho chiesto di trovare delle risorse nelle pieghe del bilancio regionale o all’interno delle risorse assegnate al Commissario per il rischio idrogeologico e, come ho verificato, risultano già presenti. Si tratta, in sostanza – conclude Mitrano -, di inserirle tra le priorità degli interventi da realizzare da parte della Regione Lazio. Non si può più perdere tempo”.

(Il Faro online)