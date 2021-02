“Il vaccino AstraZeneca efficace al 10% sulla variante sudafricana”. Lo studio

Roma – “Rispetto alla variante” sudafricana di Sars-CoV-2 i risultati riportano una “stima puntuale del 10%” di efficacia del vaccino Oxford-AstraZeneca contro le forme lievi-moderate. Lo ha dichiarato Shabir Madhi, che ha guidato l’ultima sperimentazione di questo vaccino contro la variante Sudafricana, al programma ‘Radio 4 Today’ della Bbc, secondo quanto riportato dai media britannici.

Benché lo studio – non ancora sottoposto a peer review – abbia coinvolto circa 2mila persone di età media 31 anni, il risultato ottenuto “chiaramente è lontano dal 60%” di efficacia generale dimostrata dal vaccino negli studi clinici che hanno portato alla sua approvazione, ha osservato l’esperto. “E anche se si avesse uno studio più ampio – ha precisato – sarebbe improbabile ottenere un dato di efficacia del 40 o 50%”.

“Quello che i risultati dello studio ci dicono veramente”, ha proseguito Madhi, “è che in un gruppo demografico di età relativamente giovane – con una prevalenza molto bassa di morbilità come ipertensione e diabete – il vaccino non protegge dalle infezioni da lievi a moderate“.

Lo studio è stato condotto con l’università di Witwatersrand, Johannesburg, e – sempre secondo quanto riportano i media – poiché “la popolazione target era a basso rischio”, gli autori ritengono che la ricerca “non consenta di pronunciarsi” sull’efficacia del vaccino contro le forme gravi della malattia.

C’è “ancora qualche speranza” che il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca possa funzionare bene contro la variante del Sudafrica in termini di protezione dalla malattia grave, ha puntualizzato Madhi, spiegando di “estrapolare” questa osservazione dai dati dell’efficacia del vaccino Johnson & Johnson, che utilizza una “tecnologia simile” e ha effetti immunitari simili al prodotto Oxford-AstraZeneca. (fonte Adnkronos)