Il X Municipio elegge la “Donna dell’anno” del 2021: come partecipare

Ostia – In occasione della Giornata internazionale della donna, anche per l’anno in corso il Municipio X promuove il premio “Donna dell’anno 2021” quale riconoscimento delle donne del territorio.

Possono essere candidate e proposte le donne che si sono distinte per il proprio impegno costante nello svolgimento di attività espletate sul e per il territorio del Municipio Roma X: nel campo sociale, della cultura, del lavoro, dell’arte, dello sport, oppure nella difesa dei diritti umani con azioni di tutela della vita, della libertà, della sicurezza e della collettività. Donne che con il proprio lavoro abbiano ottenuto importanti obiettivi volti a garantire anche il diritto al bene comune apportando significative innovazioni e competenze, tra le persone che con esse collaborano, affermando inoltre l’identità femminile con alto valore professionale e che abbiano contribuito alla libertà di movimento ed emigrazione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di associazione e di opinione ed alla sicurezza sociale.

È importante riconoscere e valorizzare il ruolo delle donne nella società, nella cultura, nel mondo del lavoro, della politica, della comunicazione, delle arti e dello spettacolo, attraverso la diffusione di una cultura di pace e di solidarietà.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO PER LA CANDIDATURA

Il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle donne in tutti i contesti sociali vuole essere anche un significativo messaggio contro ogni violenza nei confronti delle medesime, nonché un forte richiamo alla coscienza civile in difesa dei diritti delle donne di tutto il mondo.

Le segnalazioni potranno essere presentate sia dai singoli cittadini, sia dalle associazioni e sia dai comitati, attraverso l’utilizzo della scheda allegata e potranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo dell’Assessorato Sport, Cultura, Politiche Giovanili e Grandi Eventi del Municipio X

anna.compassi@comune.roma.it, entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 2 marzo 2021.

