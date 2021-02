Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione giunta domenica sull’Italia si attarderà per parte della giornata di lunedì al Nordest e sulle regioni meridionali, dando luogo alle ultime piogge. Con il passare delle ore si allontanerà ulteriormente verso i Balcani, anche se la persistenza di correnti umide occidentali manterranno una certa variabilità sul versante tirrenico. Nel frattempo dalla Francia si starà avvicinando una nuova depressione con annessa perturbazione, responsabile di un peggioramento entro sera su Nordovest e Sardegna con piogge e rovesci che rapidamente avanzeranno verso est, compromettendo la giornata di martedì su gran parte delle nostre regioni, specie centro-meridionali, anche se con tendenza ad attenuazione dei fenomeni in giornata.

METEO LUNEDÌ 08 FEBBRAIO: la giornata si aprirà con qualche ultimo temporale, strettamente in mattinata all’estremo Sud tra la Calabria e il Salento e ancora dei rovesci sul Nordest, segnatamente al Friuli. Sul resto della Penisola variabilità con qualche occasionale pioggia lungo i versanti tirrenici e qualche sporadica nevicata sull’Appennino. Nelle ore pomeridiane ancora un po’ di nuvolosità irregolare e qualche episodica pioggia insisterà sulle regioni tirreniche e sul Friuli mentre ampie aperture interesseranno il resto della Penisola ma con nubi che tenderanno ad aumentare sulla Sardegna. In serata nuove piogge interesseranno la Sardegna e a sprazzi le regioni tirreniche mentre altrove prevarranno le schiarite. Le temperature saranno in calo al Sud, stazionarie altrove, ancora localmente sopra media. I venti sostenuti dai quadranti occidentali o meridionali. Mari mossi o molto mossi.

METEO MARTEDÌ 09 FEBBRAIO: Inizialmente nuvoloso sulle regioni settentrionali con piogge concentrate al Nordest, in particolare su Veneto orientale e Friuli VG, mentre sul resto del Settentrione i fenomeni si saranno già esauriti e graduali schiarite interverranno al Nordovest, estendendosi a Lombardia e Triveneto. In serata nuovo aumento della nuvolosità al Nordovest con ripresa di deboli fenomeni su Piemonte e Liguria. Limite neve intorno a 800/1000m sulle Dolomiti orientali, 700/800m al Nordovest in serata. Iniziale maltempo al Centro-Sud con piogge e rovesci anche intensi sul versante tirrenico, dalla bassa Toscana fino a Calabria, ma anche sul nord della Sicilia. Con il passare delle ore tendenza ad attenuazione dei fenomeni su Toscana e Lazio, in serata anche in Sicilia, mentre proseguiranno fino a fine giornata le piogge sulla Calabria, seppur più deboli. Qualche pioggia al mattino sul versante adriatico tra Marche e alta Puglia, la sera anche sul Salento, ma in esaurimento da nord con schiarite. Neve sull’Appennino centro-settentrionale dai 1300/1400m. Piogge al mattino in Sardegna, in esaurimento in giornata. Venti forti sudoccidentali con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature senza variazioni di rilievo.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: permangono umide infiltrazioni in quota responsabili di nubi irregolari e piogge sparse localmente a carattere di rovescio, in particolare su alta Toscana (Garfagnana ed Apuane) dove risulteranno più insistenti, e sulle aree interne umbro-laziali. Venti sud-occidentali moderati o localmente forti su crinali, coste e settori occidentali. Mare da agitato a molto mosso.

MARTEDI’: sopraggiunge un nuovo fronte perturbato che porterà piogge e rovesci con possibili locali temporali, sulle regioni del medio Tirreno, in particolare sul Lazio (interno ed appenninico) ed Umbria meridionale. Ventilazione moderata da sud-ovest, con rinforzi sulle coste, Maremma, alto Lazio, Umbria e crinali appenninici . Mare molto mosso o agitato.

Commento del previsore Lazio

Domenica si farà avanti un nuovo peggioramento, per il transito di una perturbazione foriera di piogge e rovesci localmente a carattere temporalesco, accompagnata da una forte intensificazione dei venti dai quadranti sud-occidentali, in particolare lungo le coste. Condizioni che rimarranno perturbate anche all’inizio della nuova settimana specie martedì e mercoledì, per l’ingresso di nuovi fronti instabili, con piogge, rovesci e temporali, che interesseranno in particolare le aree interne ed appenniniche (specie laziali). Il tutto in un contesto climatico più fresco, con calo delle temperature specie nelle massime.

Fonte: 3B Meteo