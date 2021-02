Nasce la Condotta Slow Food dell’Agro Romano e del Litorale di Fiumicino

Fiumicino – Da un’idea di alcuni amici appassionati di territorio, agricoltura, ambiente ed enogastronomia, Slow Food ritorna a vivere nell’area di Fiumicino, del litorale e dell’Agro Romano.

“Come previsto dallo statuto della più importante associazione internazionale, grazie ad un nutrito gruppo di Fiumicinesi, abbiamo sottoscritto un dossier nel quale oltre ad impegnarci al rispetto delle regole e del codice etico dell’organizzazione, abbiamo descritto il nostro progetto per riportare al centro della nostra comunità di Fiumicino i temi fondanti di Slow Food: cibo Buono, Pulito e Giusto per tutti. – dichiara Domenico D’Amato, neo fiduciario della condotta – In questo lungo periodo di pandemia i temi che ruotano intorno al cibo, all’ambiente e all’agricoltura sono tornati prepotentemente alla ribalta e viene ritenuto utile e necessario che anche lo Slow Food a Fiumicino, sul litorale e nelle campagne torni ad accendere i riflettori sulle eccellenze territoriali e sul contributo positivo che quotidianamente gli agricoltori, i pescatori, i ristoratori e tutti quelli che operano nella filiera agroalimentare e del turismo apportano alla città.

Si tratta di una ripartenza in quanto Slow Food a Fiumicino, nel passato, è stata protagonista di importanti attività. Una ripartenza con entusiasmo e slancio che vede coinvolti sia coloro hanno fatto la storia di Slow Food, sia operatori economici del territorio, sia amici che hanno fatto esperienze nel civismo cittadino e altri che esprimono delle straordinarie competenze da mettere a disposizione per Slow Food e per la città.

La condotta è lo strumento per rivitalizzare il presidio Slow Food della tellina del litorale e per l’attivazione di iniziative importanti come: i “Mercati della Terra”, “l’Alleanza dei Cuochi”, l’”Arca del Gusto”, gli “Orti Urbani”, il turismo sostenibile di “Slow Travel”, la divulgazione, la formazione e tantissime altre.

Si vuole dare valore alle attività umane della pesca, dell’agricoltura e della trasformazione dei prodotti enogastronomici che sono gli elementi fondanti che rendono la nostra città di Fiumicino una realtà bella, ricca di biodiversità e accogliente.

Obiettivo ambizioso della condotta Slow Food è anche quello di promuovere un’ampia collaborazione con tutte le organizzazioni che operano sul nostro territorio: associazioni ambientaliste, organizzazioni agricole, dei commercianti, dei ristoranti, dei pescatori, del turismo, le pro-loco, centri anziani, per costruire una rete e rafforzare il “Brand Fiumicino”.

Stiamo attivando tutti i canali di comunicazione e social e nei prossimi giorni, presenteremo la squadra e comunicheremo le modalità di adesione. Certi che troveremo tanti altri amici che vorranno mettersi in gioco con lo Slow Food per il bene della nostra città, condividendo le loro passioni e le loro competenze” – conclude D’Amato.

