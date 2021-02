Ostia, Fratelli d’Italia celebrerà i martiri delle foibe: “E’ ora che la verità storica prevalga”

Ostia – “Sono ormai diversi anni che con la collaborazione del Comitato 10 Febbraio organizziamo eventi di approfondimento per spiegare l’importanza del Giorno del Ricordo e restituire così dignità a una pagina di storia dimenticata e strumentalizzata a fini politici”. Così, in una nota congiunta, il consigliere del X Municipio Mariacristina Masi e Luca Zamagni, membro di FdI del X Municipio.

“Nel corso degli ultimi anni – spiegano – abbiamo voluto che questo evento di tenesse all’interno delle aule istituzionali; quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di tenere il convegno in videoconferenza. Abbiamo avuto l’onore di ascoltare il presidente dell’Associazione Nazionale Dalmata Carla Isabella Cace, il presidente del Comitato 10 Febbraio Emanuele Merlino, il direttore dell’Archivio Museo Storico di Fiume Marino Micich, il giornalista Francesco Giubilei, lo storico Marco Cimmino e la testimonianza commovente di Claudio Smareglia, esule residente nel nostro territorio”.

“Ringraziamo della partecipazione il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il coordinatore di FdI di Roma Massimo Milani e i nostri consiglieri in Regione e Comune Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo per aver portato il loro contributo al dibattito. È ora che la verità storica prevalga e si abbattano tutti i muri tra le forze politiche per riportare in primo piano la tragedia di tanti nostri connazionali perseguitati in quelle terre, solo perché italiani”, concludono Masi e Zamagni.

Aguzzetti (Volontà Romana): “Il M5S tace sulle foibe”

“Anche quest’anno dal X Municipio nessuna commemorazione ufficiale nella giornata del ricordo per le vittime delle foibe. Trovo indegno tale comportamento dell’Amministrazione del M5S, che già lo scorso anno non aveva ricordato questa giornata”. Lo dichiara in una nota Alessandro Aguzzetti, portavoce di Volontà Romana nel X Municipio.

“Sono sempre i primi quando si deve parlare di cose inutili – continua Aguzzetti – ma tacciono quando si deve onorare il ricordo di migliaia di italiani uccisi dai partigiani di Tito. Il 10 febbraio sarò con i cittadini al Villaggio San Giorgio di Acilia alle ore 18 in piazza Segantini per onorare i martiri delle foibe. A questi negazionisti, perché di questo si tratta, ricordo che la verità non può né oggi e né mai essere nascosta”, conclude Aguzzetti.

