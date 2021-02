Papa Francesco in Iraq: gli appuntamenti e le tappe dello storico Viaggio Apostolico

Città del Vaticano – La Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto il programma del viaggio che il Papa si appresta a compiere in Iraq dopo un anno di stop dei viaggi internazionali a causa del Covid-19. Bergoglio dunque sarà in Iraq dal 5 all’8 marzo e, tra gli incontri molto attesi, ci sarà la visita di cortesia all’ayatollah Al Sistani, il 6 marzo. Bergoglio poi a Mosul farà una preghiera di suffragio per le vittime della guerra. Bergoglio farà poi visita alla comunità di Qaraqosh nella chiesa dell’Immacolata Concezione. Quindi si trasferirà ad Erbil. Sette in tutto i discorsi che saranno pronunciati dal Pontefice nei quattro giorni della storica visita.

Le tappe

Venerdì 5 marzo è prevista nella mattina la partenza in aereo da Roma/Fiumicino per Baghdad, dove il Papa arriverà nel pomeriggio all’Aeroporto internazionale, dove si svolgerà l’accoglienza ufficiale. Nella Sala Vip dello scalo aereo, l’incontro con il Primo Ministro Mustafa Al-Kadhimi. La cerimonia ufficiale di benvenuto si svolgerà invece presso il Palazzo Presidenziale a Baghdad, con la visita di cortesia al presidente della Repubblica Barham Salih e l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico nel salone del Palazzo Presidenziale.

Seguirà l’incontro con i vescovi, sacerdoti, religiosi/e, seminaristi e catechisti nella Cattedrale Siro-Cattolica di Nostra Signora della Salvezza a Baghdad. Sabato 6 marzo il Papa si trasferirà prima a Najaf, la città santa dei mussulmani sciiti, per l’incontro con il grande ayatollah Sayyid Ali Al-Husaymi Al-Sistani. Quindi volerà a Nassiriya, per l’incontro interreligioso presso la Piana di Ur.

Nel pomeriggio il rientro a Baghdad, dove il Papa celebrerà la messa nella Cattedrale Caldea di San Giuseppe. Domenica 7 marzo, la mattina il Pontefice partirà in aereo per Erbil, dove all’aeroporto sarà accolto dalle autorità religiose e civili della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Quindi in elicottero a Mosul, per la preghiera di suffragio per le vittime della guerra presso Hosh al-Bieaa (piazza della Chiesa).

Il Papa partirà quindi in elicottero per Qaraqosh, per la visita alla comunità cristiana locale e la recita dell’Angelus. Nel pomeriggio ancora trasferimento a Erbil, dove il Pontefice celebrerà la messa nello Stadio Franso Hariri, prima di rientrare a Baghdad. Lunedì 8 marzo, infine, dopo la cerimonia di congedo all’aeroporto di Baghdad, il volo di ritorno per Roma-Ciampino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano