Pista ciclabile di Ostia, il Mit insiste: “E’ illegittima”. E’ guerra con il Municipio X

Ostia – Il Ministero dei Trasporti ha confermato, con una seconda nota del 5 febbraio 2021, la regolarità del decreto con cui è stata dichiarata illegittima la pista ciclabile sul lungomare di Ostia. Lo scorso 11 gennaio, infatti, il Mit aveva accolto la richiesta di annullamento della delibera n.25 del 5 agosto 2020, con la quale la pista stessa era stata istituita (leggi qui).

Come sottolineato da LabUr – Laboratorio di Urbanistica, il Ministero ha incardinato il decreto su due punti:

1) sul tratto del lungomare interessato è illegittima la regolamentazione della viabilità da parte del Municipio Roma X;

2) il Municipio Roma X ha travalicato i limiti del proprio potere istituendo una pista ciclabile.

“Contro tale decreto – spiegano da LabUr – è possibile solo fare ricorso al Tar (60 giorni) o al Presidente della Repubblica (120 giorni). Il Municipio, invece, nella nuova delibera di giunta n.1 del 27 gennaio 2021, con cui ha prorogato la pista ciclabile, ha utilizzato il parere dei propri uffici: ‘… la competenza alla disciplina temporanea della circolazione stradale è del Municipio, contrariamente a quanto rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti’. Per questo – spiegano – LabUr ha dato mandato di valutare una denuncia penale e contabile nei confronti di Giuliana Di Pillo, in quanto presidente del Municipio Roma X”.

