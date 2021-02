Prenotazione vaccini, la denuncia di Assotutela: “Cittadini di Ostia svantaggiati”

Ostia – “Nonostante i comunicati rassicuranti della Regione Lazio, non possiamo non nutrire qualche preoccupazione sulla tempestività della somministrazione dei vaccini anti-Covid agli ultra 80enni”. Così, in una nota, il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato.

“Troppi elementi ci fanno ritenere che, nonostante i 200mila e passa prenotati, tutto slitterà a data da destinarsi – continua -. Si dovrà compiere un grande sforzo per la somministrazione ai 389mila candidati all’antidoto ancora in attesa. Al momento sono circa 18mila gli anziani già vaccinati, un numero esiguo come esigua è la quantità di persone convocate per lunedì 15, primo giorno di quella che si annunciava come una massiccia operazione ma è la montagna che ha partorito il topolino”.

“Per la giornata di esordio sono previste 3.600 immunizzazioni, una goccia nel mare – incalza il Presidente – e la ‘macchina’ a Roma non è ancora rodata al cento per cento, perché delle 35 postazioni vaccinali 13 sono ancora in fase di allestimento, mancano i vaccinatori e le dosi arrivano al rallentatore. Particolarmente svantaggiati i cittadini della Asl Roma 3 residenti a Ostia, che al momento possono ricevere il vaccino soltanto recandosi a diversi chilometri di distanza, a Casal Bernocchi, luogo difficile da raggiungere per chi deve servirsi del treno della Roma-Lido più un autobus ultra periferico con frequenza piuttosto rara”.

Maritato si rivolge direttamente alla direzione della Asl e si domanda come mai non sia stato attivato tale servizio presso l’ospedale Grassi, alla casa della Salute del Sant’Agostino o al Centro paraplegici. “Dalla Asl nessuna risposta, per un problema che poteva essere risolto in modo ovvio. Nel caso di Ostia – chiosa Maritato – si configura un ostacolo alla tutela del diritto alla salute“.

