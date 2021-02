Rissa fra Ncc abusivi in aeroporto, l’appello di Antonelli: “Servono più controlli”

Fiumicino – “Il fenomeno dell’abusivismo di taxi e Ncc in aeroporto ha portato all’ennesimo episodio di violenza e illegalità (leggi qui). Questa situazione non è più tollerabile”. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

“Nonostante il pronto intervento di Guardia di Finanza e Polizia Locale di Fiumicino, che ringraziamo – prosegue – episodi del genere continuano ad accadere sotto gli occhi di tutti. E’ chiaramente un problema di ordine pubblico. Per questo chiediamo a tutte le forze dell’ordine interessate di rafforzare i presidi per far sì che l’abusivismo e l’illegalità nell’hub di Fiumicino non si verifichino più”.

