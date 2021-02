SuperEnalotto, la fortuna bacia… Ostia Lido: centrato un “5” da 40mila euro

Ostia – Doppietta di vincite nel Lazio: nel concorso del SuperEnalotto di sabato 6 febbraio 2021, infatti, sono stati centrati due “5” dal valore di 40.179 euro ciascuno.

Le due giocate vincenti sono state convalidate rispettivamente presso il punto vendita Tagliaferri di via Portuense 429 a Roma e presso il Duca Bar di Ostia Lido in corso Duca di Genova 131. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 104,3 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, riferisce Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

