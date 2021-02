Vaccino over 80, Unità di Crisi Covid: “Nessuna disfunzione o mancata presentazione”

Regione Lazio – “Sono partite questa mattina, 8 febbraio 2021, le somministrazioni del vaccino anti-Covid agli over 80 (leggi qui)”. Lo dichiara, in una nota stampa, l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

“In tutti i 50 punti – prosegue la nota – si sta procedendo con regolarità e al momento non si registrano né disfunzioni né mancate presentazioni da parte degli anziani prenotati. Si invitano i cittadini a recarsi nei punti di somministrazione all’orario previsto dalla prenotazione”.

“In tutti i centri vaccinali – conclude – si segnala una grande adesione e soddisfazione da parte degli utenti“.

Questo è il link del sito che opera h24: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Questo è il numero per l’assistenza alla prenotazione o eventuali disdette 06 164161841. Attivo dal lunedì al venerdì con orario 7:30 – 19:30, sabato con orario 7:30 – 13:00.

Numero Verde 800 118 800 per le persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza. Attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20. Tramite questo servizio sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione a domicilio all’Asl competente.

