Acilia, ragazzo dà in escandescenze e “aggredisce” il padre: interviene la Polizia

Ostia – Gli investigatori del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un 25enne romano accusato di maltrattamenti in famiglia. Quando sono intervenuti per la segnalazione di lite tra genitori e figlio, hanno trovato all’esterno dell’abitazione la sorella del giovane insieme alla madre in lacrime, spaventate dalla discussione animata in corso al piano seminterrato della villetta tra padre e figlio.

Dopo aver sedato gli animi, gli agenti hanno appurato che la lite era scaturita per futili motivi. Sia i genitori che la sorella hanno riferito che tali episodi erano diventati sempre più frequenti e che temevano per la loro incolumità. Già nel 2018 infatti, gli agenti erano dovuti intervenire per un evento simile ma il padre del ragazzo nella circostanza non aveva voluto denunciarlo. Il giovane, accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

