Acqua non potabile a Gaeta: il sindaco emana ordinanza

Gaeta – Il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, ha emanato oggi, 9 febbraio, ordinanza di non potabilità dell’acqua.

Nella giornata di oggi, a seguito di comunicazione del gestore idrico Acqualatina con la quale ha reso noto che le sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo sono interessate da un fenomeno di torbità, il primo cittadino di Gaeta ha emanato provvedimento con il quale ordina: “Il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua erogata dal gestore pubblico per usi igienici e alimentari su tutto il territorio comunale”.

Una disposizione che “sarà suscettibile di revoca non appena saranno riscontrati valori conformi alla normativa vigente, per il consumo dell’acqua come bevanda o per la preparazione dei cibi”.

Ordinanza 56 del 9 febbraio 2021

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta