Anzio, soldi in cambio della cittadinanza italiana: arrestato un dipendente comunale

Anzio – Una dipendente del comune di Anzio è stato arrestato dalla Polizia di Stato questa mattina con l’accusa di corruzione.

La lavoratrice dell’Ufficio Stato Civile, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe concesso dietro un corrispettivo monetario i documenti per ottenere la cittadinanza italiana a persone provenienti dal Brasile. Nel mirino della Polizia di Stato anche un avvocato, indagato per avere aiutato la dipendente nelle pratiche.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Sindaco di Anzio: “Sono profondamente amareggiato”

“Sono profondamente amareggiato per i fatti accaduti oggi all’Ufficio Stato Civile, che hanno coinvolto una dipendente comunale”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla vicenda che ha coinvolto una dipendente dell’Ente.

“Si tratta di una vicenda delicata – aggiunge -, legata al grande valore di diventare cittadini italiani ed europei. Le indagini sono in corso, confido fermamente nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine”.

Il Sindaco di Nettuno: “Massima fiducia nell’operato della Giustizia”

“In riferimento all’intervento della Procura della Repubblica, coadiuvata dalle Forze dell’ordine, effettuato presso l’ufficio anagrafe, esprimo la massima fiducia nell’operato della Giustizia nella convinzione che verrà fatta chiarezza su tutta la vicenda”. Così in una nota stampa il Sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola.

“Insieme agli uffici è stata offerta agli inquirenti la massima collaborazione per agevolare lo svolgimento delle indagini“.

