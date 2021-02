Aranova, cambia il percorso della linea bus 15: ecco come

Fiumicino – “Dallo scorso 5 febbraio la linea 15 del trasporto pubblico locale passa in via Michele Rosi ad Aranova e non più in via Siliqua. Nessuna variazione invece per la linea 14″. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Trasporti Barbara Bonanni.

“Ringrazio l’Assessorato ai Trasporti, gli uffici tecnici e l’azienda Trotta per la disponibilità sempre dimostrata nell’ascolto delle istanze dei cittadini illustrate all’interno della Commissione. Come richiesto da molti residenti – aggiunge Bonanni – la linea 15 ha subito questa variazione e i suoi orari sono stati armonizzati con i collegamenti con la stazione ferroviaria di Palidoro. È un lavoro portato avanti dalla Commissione, che si è riunita più volte sul tema. C’è stata grande sinergia tra tutti i commissari e un dialogo costruttivo tra tutti i consiglieri”.

Il nuovo percorso e i nuovi orari della linea 15

Linea 15 di andata (lun-ven)

Parte da Borgo di Palidoro

Arriva a Via Tempio Pausania

Percorso:

Palidoro – Aranova

Fermate:

Borgo di Palidoro – Via Aurelia Cimitero di Palidoro (**) – Via del sole fronte Parco della Meridiana (**) – Via del sole, 4 (**) – Via San Carlo a Palidoro, Poliambulatorio – Via Aurelia, altezza Stazione di Palidoro – Via Aurelia, altezza Semafori – Via Aurelia, Aranova – Via Michele Rosi, Scuola – Via Michele Rosi, altezza Distributore – Via Michele Rosi, 160 – Via Michele Rosi, 164 – Via Michele Rosi, 186 – Via Michele Rosi Ufficio Postale -Via Italo Raulich, 7 -Via Italo Raulich, 59 – Via Italo Raulich, 83- Via Tempio Pausania

Orari di partenza:

07:30 – 08:15 – 09:00 – 10:05 – 10:50 – 12:10 – 13:10 – 14:00 – 15:45 – 16:47 – 17:50 – 18:40 – 19:30

Note:

(**) Fermata effettuata solo nelle corse delle ore 10:50 – 12:10 – 16:47

Linea 15 di ritorno (lun-ven)

Parte da Via Tempio Pausania

Arriva a Borgo di Palidoro

Percorso:

Aranova – Palidoro

Fermate:

Via Tempio Pausania – Via Italo Raulich, 83 – Via Italo Raulich, 59 – Via Italo Raulich, 7 – Via Michele Rosi Ufficio Postale – Via Michele Rosi, 186 – Via Michele Rosi, 164 – Via Michele Rosi, 160 – Via Michele Rosi altezza Distributore – Via Michele Rosi, Scuola – Via Ferdinando Beri altezza Via Crescini – Via Aurelia, altezza Semafori – Via Aurelia, Via di Granaretto – Via Aurelia, altezza Borgo di Palidoro – Via Aurelia Cimitero di Palidoro (**) – Via del sole fronte Parco della Meridiana (**) – Via del sole, 4 (**) – Borgo di Palidoro

Orari di partenza:

07:52 – 08:38 – 09:25 – 10:30 – 11:30 – 12:50 – 13:35 – 14:25 – 16:10 – 17:26 – 18:15 – 19:05 – 19:55

Note:

(**) Fermata effettuata solo nelle corse delle ore 09:25 – 11:30 – 16:10

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino