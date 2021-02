Campagna vaccinale anti-Covid, Asl Roma 6: “Somministrate oltre 17mila dosi”

Roma – “Proseguono ad alto ritmo le somministrazioni del vaccino anti Covid-19 sugli over 80 presso l’HUB dell’Ospedale dei Castelli e presso gli Spoke (punti vaccinali) individuati sul territorio della Asl Roma 6 per questa campagna di vaccinazione: Presidio ospedaliero Anzio-Nettuno, Ospedale San Sebastiano di Frascati e Ospedale Paolo Colombo di Velletri”. E’ quanto rende noto l’Asl Roma 6 in un comunicato.

“Si è proceduto con regolarità – prosegue la Asl – e con ordine e non si sono registrate né disfunzioni né mancate presentazioni da parte degli anziani prenotati. Sono state effettuate nella giornata di ieri, 8 febbraio 2020, un totale di 321 somministrazioni, suddivise in n. 48 per singolo spoke e n. 177 per l’HUB aziendale.

La stessa quantità è prevista per la data odierna. Ad oggi, 9 febbraio 2021, sono state somministrate circa 17.400 dosi di vaccino di cui 8.950 prime dosi e 7853 seconde dosi presso gli spoke e l’HUB aziendale , strutture accreditate e Rsa del territorio. Circa 600 vaccinazioni (300 prime dosi e 300 seconde dosi) sono state effettuate presso il centro vaccinale del Regina Apostolorum”.

(Il Faro online)