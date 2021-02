Fiumicino comune capofila del progetto europeo contro i pesticidi nella lotta a topi e zanzare

Fiumicino – “È stato illustrato questa mattina in Commissione Ambiente un nuovo progetto vincitore di un bando europeo dal titolo ‘Biocide Reduction in Municipal Pest Management’, che ha lo scopo di ridurre le quantità di pesticidi e sostanze biocide nella lotta ai ratti e alle zanzare“. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi. “Si tratta di un progetto pilota – prosegue – di cui il Comune di Fiumicino è capofila”.

“Ringrazio i nostri uffici che stanno lavorando a questo importante progetto – aggiunge l’assessore all’Ambiente Roberto Cini – per cui l’Europa ci cofinanzia circa un milione e mezzo di euro. In esso il Comune di Fiumicino collabora da vicino con il Comune di Francavilla a Mare, con l’Ispra, l’Agei, Natur-Lab e Fondeco. Nelle prossime settimane illustreremo più nel dettaglio alla cittadinanza di cosa si tratti e come si svilupperà il progetto nel nostro territorio”.