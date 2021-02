Fiumicino, Magionesi dice “no” all’impianto fotovoltaico a Castellaccio

Fiumicino – “Nella Commissione Ambiente di oggi, che verteva su altri temi, abbiamo espresso la nostra ferma contrarietà a un progetto di fotovoltaico che dovrebbe essere realizzato in una grande area privata nei pressi della località Castellaccio nel nord del Comune”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

“Come abbiamo già ribadito in più occasioni quando era stata indicata per farvi sorgere una discarica – prosegue – quella porzione del nostro territorio è una zona di grandissimo pregio ambientale e naturalistico, unica nel suo genere, appartenente al neonato Biodistretto Etrusco Romano. Noi consiglieri comunali di maggioranza ci siamo battuti in passato e continueremo a farlo anche in futuro affinché nulla possa in alcun modo deturpare uno dei luoghi più belli e incontaminati del nostro Comune. Per questo oggi abbiamo deciso che convocheremo una Commissione apposito sul tema”.

