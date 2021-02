Graux (FdI): “Così sosteniamo i cittadini di Passoscuro”

Fiumicino – “Sabato siamo scesi in piazza a Passoscuro tra i cittadini per conoscere le loro esigenze e trovare soluzioni, dando un importante segnale di vicinanza”. Così, in una nota, Massimiliano Graux, esponente di Fratelli d’Italia Fiumicino.

Presenti il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lazio Fabrizio Ghera, Lucrezia Ciccale, Marco Felici, Emanuele Roddi e Alessandro di Giovanni. “Problema erosione, parcheggi e crisi commerciale sono stati discussi nella accogliente piazza di Passoscuro mantenendo la giusta attenzione che ci impone il difficile periodo – racconta Graux -. Ne faremo di ulteriori in ogni località del territorio per manifestare tutta la nostra vicinanza al territorio, cosa che rimane difficile a questa distratta Amministrazione di centrosinistra”.

