“Io compro il carciofo di Ladispoli”: l’iniziativa per sostenere i coltivatori locali

Ladispoli – “Eravamo certi di centrare l’obiettivo, e così è stato. Ora aggiustiamo il tiro e proseguiamo con la promozione del Re delle nostre campagne, il nostro carciofo romanesco“. Così, in una nota, l’assessora al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione, Francesca Lazzeri.

“Grazie al grande lavoro di squadra fatto con il presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci, e all’immancabile Luigi Cicillini di Centro Mare Radio stiamo sostenendo i nostri coltivatori, che con il loro prodotto di punta stanno ampiamente varcando i confini regionali. Dopo l’hashtag #iocomproilcarciofodiladispoli che sta accompagnando gli scatti a tutti coltivatori di Ladipoli, ecco che arriva ‘Emozioni Sagra’, una rubrica che andrà in onda tutti i martedì pomeriggio alle 17:00 sui canali social di Centro Mare Radio, della Pro Loco ed ovviamente dell’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Ladispoli, dove racconteremo con tanti ospiti aneddoti, storie, ricette e tanto altro, il tutto comunque inerente al Re dei nostri orti e delle nostre campagne, il carciofo”, spiega Lazzeri.

“Che siamo sulla strada giusta me lo hanno confermato agricoltori e ristoratori con un breve giro di telefonate. Lo scorso fine settimana, complice il bel tempo soprattutto di sabato, i ristoratori locali – conclude l’assessora Lazzeri – hanno registrato il tutto esaurito e la richiesta di carciofi cucinati in ogni modo è stata altissima. Migliore notizia non potevamo attendere! Appuntamento a domani ore 17:00. Ad aprire le danze in cucina sarà Claudio Nardocci con una sfiziosa ricetta, gustosa ma semplice da preparare, e mi raccomando rifatela a casa usando solo il carciofo romanesco prodotto dai nostri agricoltori”.

