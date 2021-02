Politica in lutto, è morto Franco Marini, ex presidente del Senato: aveva 87 anni

Roma – E’ morto Franco Marini. Sindacalista e politico di lungo corso, aveva 87 anni. Deputato, senatore, europarlamentare, Marini è stato Presidente del Senato tra il 2006 e il 2008. Già ministro del Lavoro e della previdenza sociale nel settimo governo Andreotti (1991-1992), dal 1997 al 1999 ha svolto il ruolo di segretario del Partito popolare italiano.

Dal 1985 al 1991 l’incarico come segretario generale della Cisl. Marini ha inoltre partecipato alla fondazione del Partito democratico e fu il principale esponente della corrente de “I Popolari”. Agli inizi di gennaio era stato ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Era poi stato dimesso il 27 gennaio scorso.

Il cordoglio del mondo politico

“Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa del futuro e dei diritti dei lavoratori. Protagonista e guida dei cattolici democratici, è stato, davvero per tutti, un esempio e un punto di riferimento per il suo pensiero e per la sua voce libera e autorevole. Tra i fondatori del Partito Democratico, ha combattuto per rafforzare la democrazia e per un Italia più giusta. Siamo tutti più soli”. Così su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

“Ci ha lasciato Franco Marini. Già presidente del Senato, ministro del Lavoro, segretario generale della Cisl e segretario nazionale del Ppi. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”. Lo scrive in un tweet Pierluigi Castagnetti. “Ciao Franco”, il saluto su Twitter del leader di Iv Matteo Renzi, condividendo il messaggio di cordoglio di Castagnetti.

“Una preghiera accompagni Franco Marini. Ricordo il suo impegno da parlamentare europeo nella comune casa del Ppe e le lunghe chiacchierate sulla politica italiana. Non la pensavamo sempre alla stessa maniera, ma era una gran persona”. E’ quanto scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. “Mi mancherà Franco Marini, combattente e appassionato. Sempre a difesa della democrazia e dei diritti dei lavoratori”, il tweet del ministro della Salute uscente Roberto Speranza. “Ci mancherai Presidente Marini”, scrive su Twitter Debora Serracchiani del Pd. (fonte Adnkronos)