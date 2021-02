Sanremo 2021, Achille Lauro dà la carica: “Sto preparando qualcosa di mai visto prima”

Roma – “Amadeus mi ha graziato permettendomi di essere presente ogni sera con un quadro. Sto preparando qualcosa di mai visto prima: qualcosa che parlerà di me ma anche della storia di tutti noi“. Così Achille Lauro in un videomessaggio inviato per la conferenza stampa di avvicinamento al festival di Sanremo, dove sarà presente ogni sera con un ‘quadro’ musical-coreografico particolarmente glamour e spettacolare.

Non è mancata un’imitazione di Fiorello, con la voce un po’ trascinata e l’accento romano del cantante. Ma Fiorello si è anche candidato per fare un numero con lui: “Voglio entrare in uno dei suoi quadri – ha detto – voglio essere il Venero di Botticelli di Achille Lauro!“.

Un videomessaggio è arrivato anche da Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan che sarà ospite del festival: “Amadeus e Fiorello preparatevi: sto arrivando. Faremo un altro record!“, è il messaggio di Ibra, nei giorni scorsi al centro delle polemiche leggi qui. (fonte Adnkronos, foto Facebook Achille Lauro)