Torrimpietra, una sbarra contro gli incivili. Magionesi: “Fermerà le discariche abusive”

Fiumicino – “Finalmente sono state montate le sbarre che impediranno l’accesso alle autovetture in via di Torrimpietra, tra via Prato Gelsi e il centro ippico, come previsto da specifica ordinanza sindacale”. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

“Questo – spiega – eviterà che la strada venga utilizzata come luogo di discariche, come purtroppo è avvenuto fino ad ora, o che venga utilizzata, come anche spesso è accaduto, come scorciatoia per evitare il traffico della via Aurelia. La chiusura con le sbarre consentirà inoltre che questa meravigliosa strada, come prevede l’ordinanza, divenga un “Percorso salute” aperto a chi desideri praticare jogging o effettuare passeggiate, anche con i bambini, in un contesto unico e bellissimo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino