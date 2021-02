Varato il nuovo calendario al Mondiale: cancellate le gare di domani

Cortina – Non riesce a partire il Mondiale di sci. Vince il maltempo l’oro iridato in questi giorni di nebbia e vento. Dopo gli annullamenti di ieri e di questa mattina della combinata e del supergigante riservati alle donne, cambia ancora il calendario delle gare.

C’era speranza per il prossimo prosieguo, ma niente da fare. La combinata maschile, in programma proprio nella mattina di domani, è stata rinviata a lunedì 15 febbraio. Subisce allora ulteriori modifiche il programma. Questo è quanto deciso dagli organizzatori oggi, dopo la cancellazione della gara femminile. Era già al cancelletto di partenza una pronta e carica Marta Bassino, ma la campionessa azzurra ha dovuto rinunciare al suo debutto in competizione.

Il pensiero di Malagò: “Ci frena anche la nebbia. Convivere con le difficoltà”

A bordo pista c’era anche Giovanni Malagò. Il Presidente del Coni ha commentato quei momenti concitati in cui vigeva il dubbio se partire oppure no, in attesa del miglioramento del meteo su Cortina: “Anche questo è lo sport – ha detto ai microfoni di Raisport – la variabile meteorologica per lo sci alpino in montagna è all’ordine del giorno”. Ha continuato Malagò a parlare della situazione dello sport in Italia, agganciandosi all’argomento ‘fattore meteo’: “Non c’è solo la nebbia a fermare lo sport – ha detto lasciando intendere che anche il Covid e le chiusure governative hanno fatto il loro – bisogna conviverci e fare di necessità virtù, segnale di resilienza e di abnegazione. Ci sono tante persone che stanno aspettando di ripartire”.

E vuole ripartire e partire anche questo Mondiale di sci. Giovedì 11 sono previste due gare: il supergigante donne alle 10,45 e quello maschile alle 13. Venerdì poi la discesa di entrambe le classi in gara e in seguito sabato con la discesa femminile e domenica con la discesa maschile. Lunedì 15 le combinate. Gli organizzatori alzano il naso in su e incrociano le dita.

(Il Faro online)