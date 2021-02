Ambiente, Novelli (M5S): “Approvato il Piano d’Assetto della Marcigliana”

Regione Lazio – “Grazie all’approvazione del Piano d’Assetto della Riserva Naturale della Marcigliana, la Commissione Agricoltura e Ambiente arriva a licenziare il suo sesto Piano in questa legislatura, consolidando la rotta di grande attenzione verso l’ambiente ed il territorio. Non era mai successo prima nella storia della Regione Lazio che si arrivasse ad un traguardo così importante”. Così in una nota Valerio Novelli, consigliere M5S alla Regione Lazio e Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente.

“Un Piano che è stato migliorato dal lavoro condiviso in Commissione – ha affermato Novelli – e con gli emendamenti che ho presentato. Grazie alla collaborazione dei consiglieri comunali di Fonte Nuova del Movimento 5 Stelle Alessandro Buffa e Massimo Matricardi e di Rinascita di Fonte Nuova Emanuele Figorilli, siamo riusciti a consentire in primo luogo l’apertura di un nuovo accesso al Parco nella zona di Via Quarto Conca/Cerquetta ed a stimolare la Giunta e l’Ente Parco Roma Natura verso un’apertura tempestiva dell’accesso di Via Valle dei Corsi, insistendo anche per la realizzazione dell’area sport, sosta e giochi per bambini proprio in corrispondenza di tale accesso”.

“Abbiamo posto grande attenzione anche al mondo agricolo che lavora nella Riserva Naturale. Grazie sempre ad un mio emendamento – ha continuato il Presidente della Commissione – ora l’ente di gestione del Parco potrà promuovere convenzioni con gli agricoltori per agevolare ed incentivare ancora di più la fruizione della Riserva Naturale della Marcigliana”.

“Si tratta di un lavoro che mi rende particolarmente orgoglioso – ha concluso Novelli – sia perché si aggiunge agli altri piani approvati sia perché si tratta di una Riserva Naturale che conosco bene provenendo da quel territorio. Il mio invito rivolto a tutti è sempre quello di rispettare un bene così prezioso. Mi adopererò affinché questo piano venga calendarizzato il prima possibile in Consiglio Regionale per terminare il suo iter legislativo”.

