Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il flusso di aria gelida continentale che dalla Russia in moto retrogrado viaggia verso la Francia e il Regno Unito, continua a fomentare sul vicino Atlantico sistemi depressionari in grado di portare maltempo su tutta l’Europa occidentale e su gran parte del Mediterraneo. Mentre vi scriviamo sul Golfo di Biscaglia sta nascendo l’ennesimo vortice di bassa pressione destinato a portarsi sull’Italia entro 24 ore. Associata al minimo un’intensa perturbazione che colpirà la Penisola nel corso della giornata di mercoledì portando piogge intense, temporali e abbondanti nevicate in montagna, fino a quote collinari sulle Alpi. Come sempre accade per le perturbazioni in arrivo da ovest le zone maggiormente penalizzate dal maltempo saranno le regioni settentrionali e quelle dei versanti tirrenici. Tutta l’evoluzione sarà accompagnata da venti forti meridionali e da mari agitati. V

METEO MERCOLEDÌ 10 GENNAIO. Nord: maltempo fin dal mattino con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, anche intensi su centro est Liguria, Lombardia e pedemontane in genere. Neve abbondante sulle Alpi dai 400-700m. Dal pomeriggio prime ampie aperture da ovest con quota neve in leggero rialzo a est (800m), attenuazione dei fenomeni in serata anche su Lombardia, parte del Triveneto ed Emilia occidentale. Centro: maltempo fin dal mattino sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna con rovesci e temporali localmente intensi. Più asciutto sull’Adriatico. Dal pomeriggio tendenza a qualche apertura da ovest mentre qualche pioggia raggiungerà le regioni orientali. In serata aperture su Sardegna e Toscana, ancora instabile altrove con piogge e rovesci. Nevicate in Appennino in calo a 900-1200m per la sera.Sud: rapido peggioramento in Campania con piogge rovesci e temporali dal pomeriggio. Ancora variabilità altrove. In serata peggiora su ovest Sicilia, Calabria e Adriatico. Ancora ampie aperture sulla zona ionica. Temperature in lieve calo al Centro Nord, in temporaneo aumento all’estremo Sud e sul medio basso Adriatico. Venti forti meridionali con mari molto mossi o agitati.

METEO GIOVEDÌ 11 GENNAIO. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da una residua instabilità sulle regioni meridionali con ultimi rovesci e locali temporali tra Calabria e Salento e qualche pioggia su nord Sicilia. Sul resto della Penisola il tempo sarà buono o discreto ma l’arrivo di un nucleo di aria gelida da nord comporterà un graduale aumento delle nubi in giornata sulle regioni adriatiche e sul Nordest con qualche debole fenomeno serale, nevoso fino a bassa quota la notte. Temperature in calo dalla sera a iniziare dal nord, venti tesi nord occidentali al Centro Sud, Bora fino a forte sul Triestino. Mari molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: ennesima perturbazione in transito su Toscana, Lazio e Umbria con piogge e rovesci diffusi in condizioni di variabilità da Ovest verso Est, localmente anche a sfondo temporalesco; precipitazioni in attenuazione già dal mattino lungo le coste tirreniche e interne adiacenti. Nel pomeriggio i fenomeni si confinano a ridosso dei rilievi e zone interne adiacenti, ampie schiarite interessano i settori occidentali. Accumuli anche importanti su Garfagnana, Lunigiana e sul frusinate, qui con picchi di oltre 60-70mm, fino a 50mm sul reatino. In serata nuove piogge raggiungono il Lazio centro-meridionale, locali fenomeni anche sull’alta Toscana. Temperature senza particolari variazioni, poi in calo serale; neve dai 1300-1600m di quota, in lieve calo serale. Venti sostenuti tra Sud e Sudovest, con raffiche anche di oltre 40-50km/h in particolare su coste e Appennino. Mare molto mosso o agitato.

GIOVEDI’: la perturbazione giunta il giorno precedente abbandona il medio versante tirrenico, con residue deboli piogge sul Lazio fino all’alba ma in esaurimento e con aperture. Cieli irregolarmente nuvolosi anche su Umbria e Toscana ma con precipitazioni ormai scarse o del tutto assenti e aperture via via più ampie. In serata tuttavia tendenza a nuovo aumento della copertura con qualche pioviggine sull’alta Toscana e in Umbria. Temperature in calo nei valori minimi, massime in aumento, superiori alla media. Venti deboli o moderati tra Ovest-Nordovest e Sudovest. Mare mosso o ancora molto mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Mercoledì ennesima perturbazione in transito su Toscana, Umbria e Lazio con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco specie tra notte e mattino, seguiti da maggiore variabilità ma ancora locali rovesci; clima non particolarmente freddo con neve in genere dai 1300-1600m. Giovedì breve tregua tra nubi irregolari, schiarite e tempo più asciutto e ancora relativamente mite di giorno. Tra venerdì e sabato giunge però aria decisamente fredda dai Balcani sottoforma di tesi venti di grecale, con precipitazioni sparse che risulteranno nevose in collina se non anche in pianura su Toscana, Umbria e Lazio interno. Tra sabato pomeriggio e domenica miglioramento ma con clima freddo, gelido in Appennino.

Fonte: 3B Meteo