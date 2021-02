Anzio, al via il nuovo piano della viabilità al centro cittadino: ecco cosa cambierà

Anzio – Da domani mattina, giovedì 11 febbraio, con la chiusura al traffico della Riviera Mallozzi (al momento dal Monumento di Angelita in direzione Porto), a causa dei lavori in corso per il restyling dell’intera via (leggi qui), cambia la viabilità al centro cittadino.

In via sperimentale Via XX Settembre sarà aperta al transito dei veicoli, in direzione Corso del Popolo e Porto Innocenziano; inoltre i veicoli potranno accedere all’area portuale anche dalla Riviera Zanardelli e da Piazza Garibaldi (lato ex Cinema Fiamma).

Per facilitare la cittadinanza, in questa prima fase di modifiche al piano della viabilità del centro cittadino, saranno impegnati i caschi bianchi della Polizia Locale della Città di Anzio, guidati dal Comandante, Antonio Arancio, impegnato, insieme all’Assessore alla pianificazione del territorio, Gianluca Mazzi, nell’ampliamento dell’isola pedonale nei periodi di maggiore affluenza turistica e di parziale riapertura al traffico veicolare nei giorni feriali, durante la stagione invernale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio