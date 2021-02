Da Rosi alla Pausini, ecco l’Italia in corsa nella short list per gli Oscar 2021

Roma – Italia presente cinque volte nelle short list degli Oscar 2021. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le short list in nove categorie per la 93esima edizione degli Oscar: documentario, cortometraggio documentario, lungometraggio internazionale, trucco e acconciatura, colonna sonora originale, musica canzone originale, cortometraggio animato, cortometraggio live action ed effetti visivi. Cinque le presenze italiane nelle short list.

‘Notturno’ di Gianfranco Rosi, proposto dall’Italia per il miglior film internazionale, non è entrato nella rosa dei quindici semifinalisti, ma è ancora in corsa nella categoria per il miglior documentario. ‘La vita davanti a sé’ corre per la colonna sonora di Gabriel Yared e la canzone originale, ”Io sì’ (Seen), scritta da Diane Warren e Niccolò Agliardi e interpretata da Laura Pausini. Il film con Sophia Loren è indirettamente presente anche nella lista dei corti doc con ‘What Would Sophia Loren Do?’, rilasciato da Netflix per lanciare il ritorno in scena della diva.

‘Pinocchio’ di Matteo Garrone si gioca un posto per il miglior trucco con Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti. E l’italiano Filippo Meneghetti, regista del francese ‘Due’, è tra i quindici semifinalista per il film internazionale. Le nomination saranno annunciate il 15 marzo. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 aprile. (fonte Adnkronos)