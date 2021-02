Allarme rosso a Focene, profondo tombino scoperchiato a Mare Nostrum

Fiumicino – E’ allarme a Mare Nostrum, sul litorale di Focene, per un tombino fognario rimasto completamente scoperto a causa delle recenti mareggiate.

“Il tombino fognario sulla spiaggia di Mare Nostrum, è completamente privo di copertura. In questo stato il pericolo è altissimo per chi si trovi a passare nella zona, perché dentro può cadere di tutto, animali o peggio, persone. Chiediamo, a chi di dovere, l’immediata messa in sicurezza: non possiamo attendere oltre davanti ad un rischio così grande per i residenti”, l’appello del capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini.

