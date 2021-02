Hai Bisogno di un Infermiere a domicilio Milano?

Fare l’Infermiere a domicilio Milano non è un mestiere semplice, richiede molta tenacia, forza fisica e mentale, capacità di ascolto e comprensione, bisogna possedere una serie di abilità che non sono semplici da sviluppare, tantomeno da trovare già sviluppate nel profilo giusto Possiamo fornire assistenza domiciliare un’assistente professionale e referenziata, che può aiutarti nelle faccende domestiche, che può fare compagnia ad un tuo familiare costretto a letto e può aiutarlo nell’igiene, nell’assumere le medicine nella quantità giusta e nell’orario giusto, ma anche svolgere delle piccole mansioni domestiche come l’aiuto nella preparazione dei pasti, fare la spesa, pagare le bollette, andare dal medico per le prescrizioni. Una badante può assistere un tuo caro mentre tu sei a lavoro, può fare le notti al posto tuo, e aiutarti a svolgere tutti gli impegni necessari per prenderti cura di lui Il costo del servizio di badante non è fisso e varia da caso a caso, dal tipo di assistenza richiesta, dal numero di ore richieste, e dalla complessità del profilo richiesto. Se stai cercando una badante contattataci, telefonicamente, per mail, o in chat, spiegaci il tuo problema e noi saremo felici di aiutarti a risolverlo in tutti i modi possibili.

Infermiere a domicilio Milano

Diffida dal lavoro non in regola, oltre che essere illegale nessuno ti tutela nel caso dovessi avere problemi di qualsiasi tipo con l’Infermiere a domicilio Milano a cui hai deciso di affidare la sorte dei tuoi cari Il servizio permette di ricevere un infermiere a casa propria per svolgere prestazioni di assistenza infermieristica domiciliare. Puoi richiedere un infermiere domiciliare se hai bisogno di fare flebo a casa, iniezioni a domicilio, una medicazione infermieristica e molto altro Se stai cercando un infermiere per assistenza sei nel posto giusto: offriamo servizi di assistenza infermieristica domiciliare nella zona di Milano selezioniamo accuratamente ogni infermiere che si reca al vostro domicilio, al fine di integrare le capacità individuali del professionista sanitario, diverse per ogni persona, al contesto famigliare che lo accoglie Non prendiamo una persona a caso e la mandiamo a casa vostra, non siamo un’agenzia del lavoro. Esaminiamo le vostre esigenze e scegliamo la persona adatta per soddisfare i vostri bisogni Un infermiere privato può essere di grande supporto per una famiglia perché può occuparsi di assistenza al paziente oncologico a domicilio e più in generale assistenza infermieristica al paziente allettato, di attività complesse che può svolgere solamente lui.

I nostri servizi di Infermiere a domicilio Milano possono essere erogati anche all’interno di case di cura, case di riposo, istituti di cura, ospedali, o altre strutture sanitarie Effettuiamo tutte le prestazioni infermieristiche di cui il paziente può avere bisogno: medicazioni semplici e complesse, bendaggi per lesioni cutanee, ulcere venose agli arti inferiori, ulcere arteriose, ulcere decubito, cateterismi ed evacuazioni intestinali, radiografie a domicilio, e tutti i servizi di analisi e diagnostica, elaborazione e gestione della cartella clinica, monitoraggio domiciliare, ECG a domicilio, misurazione della temperatura, pressione e battito Di seguito sono elencate alcune delle prestazioni infermieristiche di cui si possono occupare gli infermieri professionali a domicilio. Inoltre è possibile ricevere assistenza infermieristica h24 con solo un infermiere o diversi infermieri a domicilio, in base alle vostre esigenze Prelievi del sangue per analisi ed esami sierologici (con consegna al laboratorio) Prelievi urine e feci (con consegna al laboratorio) Flebo Iniezioni intramuscolari, sottocutanee e endovenose

Somministrazione di terapie