Il Comitato Anticorruzione Fiumicino si apre alle associazioni

Fiumicino – “Si è da poco conclusa una nuova riunione del Comitato Anticorruzione a cui, oltre a me e al Segretario Generale, la dott.ssa Roberta Fusco, hanno partecipato anche le associazioni che ne fanno parte. La riunione segue la recente approvazione in Giunta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023″. Lo dichiara la delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo.

“All’incontro – spiega – si è convenuto, tra le altre cose, di allargare la possibilità di aderire alle tante associazioni che ne hanno fatto richiesta, senza porre termini di tempo. Per partecipare basta dunque inviare una mail a legalita@comune.fiumicino.rm.it. Questa grande voglia di adesione è un dato estremamente positivo per il nostro territorio, siamo molto lieti di dare la possibilità ad altri di contribuire alla lotta alla corruzione”.

