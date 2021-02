“Il fu Mattia Pascal”…in 5 minuti”

Il romanzo Il fu Mattia Pascal è una delle opere di Luigi Pirandello più conosciute e amate dal pubblico, ed una delle più rilevanti dell’intera produzione dello scrittore siciliano. Scritto nel 1903, il romanzo ruota interamente attorno al tema, fondamentale in Pirandello, dell’identità individuale: quella di Mattia Pascal e del suo alter ego, Adriano Meis. Coerente con la poetica pirandelliana della maschera e del “doppio” che alberga in tutti noi (vedi anche Uno, nessuno e centomila) a Mattia Pascal, che ha provato ad evadere dalle convenzioni sociali per assumere una nuova identità più felice, alla fine non resta che la constatazione di essere nient’altro che il “fu Mattia Pascal”.

Luigi Pirandello (Agrigento, 28 giugno 1867 – Roma, 10 dicembre 1936) drammaturgo, scrittore e poeta italiano, Premio Nobel per la letteratura nel 1934. Per la sua produzione, le tematiche affrontate e l’innovazione del racconto teatrale è considerato tra i più importanti drammaturghi del XX secolo. Nella molteplice letteratura pirandelliana, teatrale e narrativa, “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”, “6 personaggi in cerca d’autore”, “Le novelle”, sono tra le opere più significative.

Il Progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

Il Faro online – Clicca qui per riascoltare tutte le pubblicazioni di “Un libro in 5 minuti”